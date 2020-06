Coronavirus: Mattarella, prova impegnativa ma Italia ha carte in regola per superare sfida (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dopo mezzo secolo di esperienza la riflessione è ancora aperta, e la stessa lotta alla pandemia ci ha posto di fronte a nuovi interrogativi su come rendere migliore il servizio ai cittadini ed evitare che conflitti e sovrapposizioni tra istituzioni possano creare inefficienze paralizzanti o aprire pericolose fratture nella società”, ha aggiunto, sottolineando che la libertà dei territori e l’autonomia delle comunità sono un contributo all’unità nazionale, nel quadro di una leale collaborazione tra i diversi livelli istituzionali. Le intese tra Stato, Regioni, comuni e province, ha ribadito, sono parte qualificante dell’azione di governo. Ricordando come le diversità rappresentino, se non utilizzate in modo improprio, un moltiplicatore di crescita civile, economica, culturale, il presidente ha spiegato che l’Europa stessa è chiamata a valorizzare la dimensione regionale, come vettore di integrazione. “Affinché il pluralismo e la sussidiarietà assumano il valore che è loro proprio, è necessario che questi concorrano alla realizzazione dei principi fondamentali di solidarietà e di uguaglianza sanciti dalla Costituzione”, ha detto il capo dello Stato, affermando che le Regioni e le autonomie degli enti locali “accresceranno le opportunità del paese, anche in questa stagione di ripartenza, se sapranno contribuire a garantire e rendere effettivo il carattere universale dei diritti sociali e di cittadinanza del popolo italiano, al cui servizio tutte le istituzioni democratiche sono poste”. “Siamo chiamati a una prova impegnativa: l’Italia ha le carte in regola per superare la sfida; non vincerà da solo un territorio contro un altro, non prevarrà una istituzione a scapito di un’altra, ma solo la Repubblica, nella sua unità”, ha concluso Mattarella, sottolineando che sarà decisiva la capacità di tenere insieme pluralità e vincolo unitari. (Com)