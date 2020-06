Roma: Raggi, avanti con lavoro di semplificazione procedimenti amministrativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una buona notizia per tutti i cittadini che da ora potranno accedere online, in modo rapido e semplice, a tutti i servizi che riguardano il settore edilizio. Lo scrive, su Facebook, Virginia Raggi, sindaco di Roma. "Per richiedere un condono edilizio, ad esempio - aggiunge - basterà accedere alla nuova piattaforma unica tecnologica Sue - Servizi unificati per l'edilizia sul portale di Roma Capitale. Procediamo così con il lavoro di semplificazione che stiamo portando avanti in ogni settore dell'amministrazione. Tutto ciò permetterà a cittadini e professionisti di interfacciarsi con Dipartimenti e uffici, in modo agevole e telematico. Ringrazio per il lavoro svolto l’assessore all’Urbanistica Luca Montuori e la presidente della commissione capitolina Urbanistica Donatella Iorio. Il nostro obiettivo è quello di proseguire nella direzione dell'innovazione. Semplificazione dei procedimenti amministrativi significa dare risposte più rapide ai cittadini. Lo stiamo facendo", conclude Raggi. (Rer)