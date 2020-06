Credito: Abi invia alle banche circolare sulla legge di liquidità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione bancaria italiana (Abi) ha diffuso alle banche la circolare in cui sono indicate le principali novità introdotte dalla conversione in legge del decreto ln. 23 dello scorso 8 aprile, pubblicate sulla Gazzetta ufficiale di ieri sera. Stando al relativo comunicato stampa, nella circolare sono illustrate le principali modifiche apportate in sede di conversione e sulle quali l’Associazione richiama la massima attenzione e l'immediato impegno attuativo delle banche. Sulle misure a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dall'emergenza, prosegue la nota, relativamente alle garanzie rilasciate dalla Sace il parlamento ha disposto una serie di modifiche relative ai profili soggettivi, a quelli oggettivi di intervento nonché ad aspetti procedurali. In particolare, l'ambito di intervento della garanzia è stato esteso alle associazioni professionali e alle società tra professionisti: possono beneficiare della garanzia Sace anche le imprese agricole che non abbiano ulteriori margini di accesso alla garanzia del Fondo costituto presso l'Ismea. Sono state invece escluse dal parlamento le società che controllano (o sono controllate) direttamente o indirettamente da una società residente in un paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, a meno che la società non dimostri che il soggetto non residente svolga un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. (segue) (Com)