Credito: Abi invia alle banche circolare sulla legge di liquidità (2)

- Di particolare rilievo, prosegue la nota, è il nuovo articolo 1-bis che dispone che le richieste di nuovi finanziamenti debbano essere integrate da un'autocertificazione del titolare o del legale rappresentante dell'impresa richiedente il finanziamento e indica esplicitamente che la banca non è tenuta a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio. Rilevanti novità riguardano poi l'articolo 13, cioè i finanziamenti con la garanzia dello Stato. Nello specifico, per le garanzie su operazioni di rinegoziazione è stato disposto che per i finanziamenti che verranno deliberati d'ora in poi la liquidità aggiuntiva dovrà ammontare al 25 per cento (e non più al 10). In aggiunta, è stata introdotta la possibilità per finanziamenti superiori a 25 mila euro di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi. Per quanto riguarda invece quelli dall’importo non superiore ai 25 mila euro, ne è stata allungata la durata da 6 a 10 anni e l'importo massimo del finanziamento è stato innalzato a 30 mila euro. (Com)