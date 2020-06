Università: Manfredi, non si può abolire l'esame di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'esame di Stato per l'accesso alle professioni è previsto dalla Costituzione e quindi non si può abolire. La nostra Costituzione prevede che per esercitare una professione bisogna sostenere un esame di Stato". Così il ministro dell'Università, Gaetano Manfredi, che intervenendo questa mattina a Sky Tg24 ha poi chiarito: "Noi stiamo lavorando per trasformare le lauree in lauree abilitanti che siano allo stesso tempo un esame di Stato per l'accesso alla professione". (Rin)