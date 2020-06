Fase 3: Sciotto (Fapi), serve norma saldo e stralcio per cartelle esattoriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gli 8,5 milioni di cartelle esattoriali già partite, la stragrande maggioranza saranno recapitate ad artigiani, commercianti e piccoli imprenditori: ovviamente per la difficile condizione economica in cui versa il paese, acuita dalla serrata associata all’emergenza Covid-19, tante partite Iva non riusciranno a pagare quanto richiesto dall'Agenzia delle entrate. Così in una nota il presidente nazionale della Federazione autonoma delle piccole imprese (Fapi), Gino Sciotto. “Chiediamo al governo, se davvero vuole salvare il sistema economico delle piccole e medie imprese, di varare una norma saldo e stralcio per le cartelle esattoriali: in questa fase di emergenza è necessario dare la possibilità agli imprenditori di far pagare un 20 per cento del dovuto e chiudere le pendenze con il fisco”, ha detto, sottolineando che questo consentirebbe alle casse dello Stato di ricevere “un immediato gettito che diversamente non potrebbe realizzarsi e, inoltre, si darebbe a molti imprenditori la possibilità di liberarsi dalle pregiudizievoli che ostacolano l'accesso al credito e bloccano nuovi investimenti per la ripartenza”. (Com)