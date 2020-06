Francia: sondaggio, sindaco di Parigi Hidalgo in cima ai consensi con il 44 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, resta in cima alle preferenze dei cittadini della capitale francese con il 44 per cento dei consensi. È quanto emerge da un sondaggio condotto da “Ifop-Fiducial” per conto de “Le Journal du dimanche” che mostra il netto vantaggio di Hidalgo rispetto alla rivale Rachida Dati, esponente di Les Républicains, che si attesta al 33 per cento e Agnss Buzyn, di La Republique en Marche, il partito del presidente Emmanuel Macron, che si ferma al 20 per cento. Il vantaggio di Hidalgo sta nella sua capacità di essere riuscita a unire l’intero spettro politico di sinistra di Parigi, a eccezione di La France insoumise, mentre l’opposizione resta spaccata a causa delle divisioni fra i repubblicani ed En Marche. Il sondaggio è stato condotto su un campione di 974 elettori intervistati fra il 2 e il 5 giugno. (Frp)