Università: Manfredi, lezioni in presenza e non pensiamo al plexiglass

- A settembre "sono convinto che tutte le università italiane saranno in presenza e stiamo lavorando in questa direzione, però con la capacità di fare anche un'offerta a distanza in maniera tale da non lasciare nessuno studente indietro. Ci vuole flessibilità". Così a Sky TG24 il ministro dell'Università e della ricerca, Gaetano Manfredi, che ha invece escluso la possibilità di utilizzare il plexiglass nelle aule: "Non credo e non ci stiamo proprio pensando". Invece "stiamo lavorando su una maggiore disponibilità di aule, su una maggiore rotazione degli studenti e su un allungamento dell'orario. Questo - ha aggiunto - è possibile farlo nelle università che hanno una didattica molto più flessibile rispetto alla scuola. Sarà un sistema basato su una diversa organizzazione". (Rin)