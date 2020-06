Hong Kong: caso Floyd, in corso manifestazione davanti al consolato Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decine di persone si sono radunate oggi davanti al consolato degli Stati Uniti a Hong Kong per protestare contro la morte del cittadino afroamericano George Floyd a Minneapolis, durante un violento controllo di polizia. Lo riferisce il quotidiano "The Straits Times". I manifestanti, principalmente studenti internazionali e membri della Lega dei socialdemocratici di Hong Kong, un gruppo di difesa politica per i diritti umani, sono rimasti sotto la pioggia battente con foto di Floyd e cartelli con scritto "Black Lives Matter", un movimento contro l'ingiustizia razziale che si è diffuso a livello internazionale. La protesta di Hong Kong, non autorizzata nel quadro delle misure coronavirus, è avvenuta dopo che ieri migliaia di persone sono scese in piazza nelle città europee e asiatiche sabato, manifestando a sostegno delle proteste negli Stati Uniti contro gli episodi di violenza di polizia. A Washington, migliaia di persone hanno camminato dal Lincoln Memorial alla Casa Bianca.(Cip)