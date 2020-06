Milano: ubriaco cade e sbatte la testa in strada, in coma clochard 60enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 60 anni è finito in coma dopo essere caduto e aver sbattuto la testa a terra in centro a Milano domenica mattina all’alba. È quanto si apprende dall'Areu e dalla Questura. Da una prima ricostruzione sembra che si tratti di una caduta accidentale dovuta al fatto che la vittima, un clochard di origini tunisine, fosse molto ubriaca. I soccorritori del 118 sono intervenuti alle 6 in piazza della Repubblica dove hanno trovato il 60enne con delle lesioni alla testa. Per lui è stato necessario il trasporto in codice rosso alla clinica Città studi. (Rem)