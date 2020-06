Libia: portavoce Lna, la dichiarazione del Cairo soddisfa tutte le parti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dichiarazione del Cairo garantisce una soluzione politica che soddisfa tutte le parti. Lo ha dichiarato all'emittente televisivo "Al Sharq" il generale Ahmed al Mismari, portavoce del comando dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) capitanato da Khalifa Haftar. Mismari ha dichiarato che la mediazione egiziana da parte del presidente Abdelfattah al Sisi ha chiamato la comunità internazionale ad assumersi le proprie responsabilità nei confronti della Libia e della sua integrità territoriale. Il generale ha aggiunto che l'Lna ès stato - sin dall'inizio delle sue attività nel 2014 - "impegnato nella separazione la componente politica e quella militare-securitaria, considerando che il conflitto in Libia ha come obiettivo milizie e gruppi estremisti nonché l'intervento della Turchia e delle forze a essa riconducibili". In merito alla Russia, Mismari ha dichiarato che Mosca sta al fianco dell'Lna politicamente tramite il sostegno del suo ministero degli Esteri per l'iniziativa egiziana, aggiungendo che "i prossimi giorni basteranno a mostrare se Mosca sosterrà l'Lna anche militarmente".Ieri, 6 giugno, il presidente egiziano Abdelfattah Al Sisi nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso il palazzo presidenziale del Cairo ha annunciato il raggiungimento di un accordo tra Khalifa Haftar, comandante dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), e Aguila Saleh, presidente della Camera dei rappresentanti libica, in merito a una soluzione per la crisi libica. Tale accordo prevede l'entrata in vigore di un cessate il fuoco su tutto il territorio libico dalle sei dell'8 giugno e l'impegno all'estromissione delle forze straniere dal paese nordafricano nel rispetto delle risoluzioni Onu rilevanti e in direzione della ripresa di un dialogo politico intra-libico. (Cae)