Spagna: ministro Sanità difende le politiche del governo nella gestione della crisi

- Il ministro della Sanità spagnolo, Salvador Illa, ha difeso le politiche del governo per quanto concerne la gestione dell’emergenza sanitaria provocata dal Covid-19. In un’intervista rilasciata a “El Pais”, Illa ha ribadito che sono state prese tutte le misure necessarie al momento opportuno e sulla base dei dati epidemiologici disponibili. “Sino a quando il virus non sarà definitivamente sconfitto – quando avremo a disposizione un vaccino o una terapia efficace – pensiamo di dover prendere adeguate precauzioni e imparare a conviverci. Mascherine, distanza interpersonale, lavaggio delle mani, igiene degli spazi pubblici e privati. Queste sono le quattro cose da fare”, ha detto Illa parlando della fase che seguirà la fine dello stato d’emergenza prevista per il 21 giugno. Parlando del sistema sanitario, il ministro ha detto che “deve essere rafforzato grazie a maggiori investimenti. Veniamo da alcuni anni di crisi in cui ci sono stati dei tagli. Abbiamo scoperto la necessità e la bontà di un sistema sanitario pubblico nazionale come quello che abbiamo. La lezione è che dobbiamo rafforzarlo, potenziarlo, dedicarvi più risorse, prenderci cura di coloro che si prendono cura di noi quando siamo ammalati, dando loro i mezzi di cui hanno bisogno”. Illa ha espresso disappunto perché, anche in questa fase in cui la situazione in Spagna sta migliorando, “ci sono delle persone che cercano di creare disagio”, ma respinge le polemiche con altri esponenti politici. Il suo lavoro, ha affermato il ministro, sarà giudicato sulla base delle sue azioni e non delle sue parole. (Spm)