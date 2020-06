Hong Kong: opposizione australiana, governo valuti di accogliere cittadini ex colonia britannica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del premier australiano, Scott Morrison, dovrebbe prendere seriamente in considerazione l'idea di accogliere i cittadini di Hong Kong che temono l’adozione della nuova legge sulla sicurezza proposta dal governo cinese. È quanto affermato dal ministro della Difesa del governo ombra australiano e vicepresidente del Partito laburista, Richard Marles, all'emittente televisiva “Abc”. Marles ha criticato le leggi sulla sicurezza, affermando che "certamente” sono “fonte di preoccupazione", e ha definito la richiesta di assistenza del Regno Unito "un appello da prendere molto sul serio". Il segretario agli Esteri britannico, Dominic Raab, ha chiesto all'Australia e ad altri partner di prendere in considerazione la "condivisione degli oneri qualora si verifichi un esodo di massa da Hong Kong" prima dell’adozione della legge sulla sicurezza. Il Regno Unito tiene aperta la prospettiva di offrire il permesso di soggiorno e lavoro a circa 3 milioni di persone, mentre gli Stati Uniti stanno prendendo in considerazione la possibilità di consentire il trasferimento a persone che non si sentono più "a proprio agio" a Hong Kong. Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha recentemente dichiarato di aspettarsi ulteriori riposte di questo tipo dagli alleati, compresa l’Australia. (Res)