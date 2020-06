Regno Unito: ministro Sanità, proteste potrebbero nuovamente far aumentare i contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proteste antirazziste cui hanno partecipato migliaia di persone a Londra e in altre grandi città britanniche rischiano "senza dubbio" di causare nuovamente un aumento del numero di casi di Covid-19. Lo ha detto il ministro della Sanità britannico Matt Hancock durante un'intervista a “Sky News”. "È senza dubbio un rischio concreto”, ha detto Hancock, il quale si è detto un fermo sostenitore delle argomentazioni proposte dai manifestanti. “Tuttavia il virus non fa discriminazioni e gli assembramenti sono temporaneamente contrari alle regole proprio perché aumentano il rischio di diffusione di questo virus”, ha detto il ministro. Migliaia di persone hanno partecipato ieri alle proteste per esprimere il loro dissenso nei confronti degli abusi di potere commessi dalla polizia statunitense nei confronti degli afroamericani. Questi raduni si sono svolti ignorando le raccomandazioni dell’esecutivo che ha consigliato di evitare riunioni e assembramenti proprio a causa dei rischi derivanti dalla diffusione del virus. (Rel)