Imprese: Sangalli (Confcommercio), nella crisi economica può rafforzarsi la criminalità (2)

- L’indagine ha tuttavia rilevato che un 11 per cento delle imprese indica nella criminalità un ulteriore, pericoloso ostacolo allo svolgimento della propria attività. In particolare, circa il 10 per cento degli imprenditori in questo periodo risulta esposto all’usura o a tentativi di appropriazione “anomala” dell’azienda: il dato sale quasi a 20 punti percentuali se si considerano gli imprenditori preoccupati per il verificarsi di tali fenomeni nel proprio quartiere o nella zona della propria attività. Stando allo studio, i due terzi delle imprese giudicano comunque efficaci le azioni di contrasto delle forze dell’ordine e della magistratura e ritengono fondamentale ricorrere alla denuncia, ma l’indagine ha evidenziato come ancora oggi quasi un’impresa su tre, di fronte a questi fenomeni criminali, non sappia cosa fare. (Com)