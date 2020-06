Business news: Giordania, settore turistico perde il 10,7 per cento su base annua nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore turistico in Giordania ha perso il 10,7 per cento degli introiti nel primo trimestre del 2020 in confronto allo stesso periodo dello scorso anno, assestandosi sugli 1,1 miliardi di dollari. Lo riferisce il quotidiano giordano in lingua inglese "Jordan Times". Le perdite hanno raggiunto il 56,5 per cento su base annua durante il mese di marzo, raggiungendo entrate per 186 mila dollari. Il 17 marzo sono stati sospesi i voli passeggeri da e per l’aeroporto di Amman nel tentativo di contenere la pandemia. (Res)