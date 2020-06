Business news: Iran, aumentata del 20 per cento la fornitura giornaliera di gas a centrali elettriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La National Iranian Gas Company (Nigc) ha annunciato di avere aumentato del 20 per cento la fornitura giornaliera di gas naturale alle centrali elettriche del paese. Lo riferisce il quotidiano iraniano "Tehran Times". Si è così passati da una fornitura giornaliera di 200 milioni di metri cubi la scorsa settimana a quella attuale di 240. Secondo i vertici della Nigc, il fabbisogno nel periodo estivo è di 310 milioni di metri cubi al giorno. Attualmente, l'85 per cento delle centrali elettriche iraniane è alimentata da gas naturale. A queste è destinata gran parte degli 810 milioni di metri cubi di gas naturale prodotti in Iran quotidianamente. (Res)