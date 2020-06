Business news: Tunisia, ministero Funzione pubblica avvia controllo autorizzazioni sfruttamento idrocarburi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro di Stato incaricato della Funzione pubblica, Mohamed Abbou, ha annunciato l’avvio di una missione di audit approfondita per verificare le autorizzazioni per lo sfruttamento di idrocarburi. Secondo quanto annunciato dal ministero in una nota, la missione è stata affidata agli organi di controllo e ispezione con la partecipazione della società civile, rappresentata da un membro della rete tunisina per la trasparenza per il settore dell’energia e delle miniere, per svolgere la missione. In un rapporto pubblicato il 19 maggio 2020, il ministero delle Finanze ha sottolineato che i debiti delle compagnie petrolifere verso lo Stato ammontano a 67 milioni di dollari, con diverse società che hanno ottenuto i permessi di estrazione che non hanno onorato le loro quote. (Tut)