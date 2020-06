Business news: Tunisia, tasso di disoccupazione sale al 15,1 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione è salito nel primo trimestre dell’anno al 15,1 per cento per la prima volta in un anno e mezzo in Tunisia, secondo l'indice sull'occupazione e sulla disoccupazione pubblicato dall'Istituto nazionale delle statistiche di Tunisi sul suo sito Web. Secondo i risultati dell'indagine nazionale sulla popolazione e sull'occupazione per i primi tre mesi di quest'anno, secondo lo stesso indicatore, il numero di disoccupati ammonta a 634,8 mila della popolazione attiva totale, rispetto ai 623,9 mila disoccupati nel 2019. (Tut)