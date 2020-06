Business news: Tunisia, entrate turismo in calo del 36 per cento a fine maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le entrate del settore turistico sono calate alla fine di maggio del 36 per cento, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, attestandosi a 1 miliardo di dinari tunisini (310 milioni di euro). Lo riferisce un rapporto della Banca centrale tunisina. La Banca delle banche ha inoltre registrato un calo del reddito da lavoro del 10,5 per cento con depositi che nel periodo di riferimento si sono attestati a 1,6 miliardi di dinari (499 milioni di euro). Sempre secondo la Banca centrale le attività in valuta estera ammontavano il 2 giugno a 21,5 miliardi di dinari (6,71 miliardi di euro), l'equivalente di 132 giorni di importazioni, contro 74 giorni dello stesso periodo del 2019. (Tut)