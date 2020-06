Business News: Zambia, governo non intende rilevare Copperbelt Energy Corporation

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dello Zambia non è intenzionato a rilevare la società di produzione e fornitura di elettricità Copperbelt Energy Corporation (Cec). In un comunicato, il ministro dell'Energia Matthew Nkhuwa ha dichiarato che l'infrastruttura rimane di proprietà della Cec, ma che altre società potrebbero fare uso delle loro linee come per un "vettore comune", in base a termini e condizioni concordati. "E' di loro proprietà e non abbiamo alcuna intenzione di prenderne il controllo", ha detto Nkhuwa. Sulla società, che prima di essere privatizzata negli anni Novanta era di proprietà statale, pesano forti debiti che hanno spinto la direzione a chiedere prestiti ad istituti internazionali. Da parte sua, la compagnia ha affermato che la decisione del governo equivale all'espropriazione della sua infrastruttura e che è una prova della sua "inibizione" nel prendere decisioni economiche lungimiranti: "la Cec è ora sull'orlo del fallimento per tutti di debiti contratti con istituti di credito internazionali", ha dichiarato in una nota la portavoce della società, Chama Nsabika. (Res)