Business News: Gibuti, Banca mondiale finanzierà due progetti per un totale di 25 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale ha approvato due finanziamenti per un totale di 25 milioni di dollari a beneficio del governo di Gibuti, che serviranno a sostenere progetti di crescita economica nel paese. I fondi, riferisce la Bm in un comunicato citato dai media gibutini, saranno erogati dall'Agenzia internazionale per lo sviluppo (Ida), il braccio della Banca mondiale per i paesi più poveri. Il primo progetto, da 15 milioni di dollari, sosterrà il governo di Gibuti nella gestione economica e nello sviluppo statistico delle sue politiche, con l'obiettivo di colmare le lacune nei dati, migliorare la qualità e l'affidabilità dei principali prodotti e processi statistici ufficiali, rendere i dati più accessibili e migliorare le pratiche di diffusione. Fra gli obiettivi, anche quello di contribuire a rafforzare la capacità istituzionale e tecnica, nonché l'infrastruttura dell'Istituto nazionale di statistica di Gibuti (Insd). "I dati di alta qualità sono fondamentali per misurare i progressi nella crescita dell'economia, ridurre la povertà e favorire la prosperità condivisa", ha dichiarato Ilyas Moussa Dawaleh, ministro dell'economia e delle Finanze, convinto che Gibuti abbia fatto "un grande salto" in questo settore, posizionandosi "in prima linea nell'agenda degli open data", ma che sia tuttavia "necessario fare di più per garantire che i dati statistici siano aggiornati regolarmente al fine di prendere le giuste decisioni". (segue) (Res)