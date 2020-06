Israele: ministro tedesco Maas avvertirà su "conseguenze" derivanti da annessione Cisgiordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas si recherà mercoledì 10 giugno in Israele. Nel corso della visita Maas incontrerà il premier Benjamin Netanyahu, il ministro della Difesa Benny Gantz e l’omologo Gabi Ashkenazi. Secondo fonti israeliane e della diplomazia europea citate dal portale web statunitense “Axios”, la visita del capo della diplomazia tedesca servirà a portare due messaggi: il primo è che Israele è un partner molto importante per la Germania e che le autorità tedesche vogliono rafforzare quest’alleanza; il secondo è che ci saranno delle "conseguenze" se lo Stato ebraico porterà avanti i suoi piani di annessione di circa un terzo della Cisgiordania. Secondo il media statunitense, Maas "chiederà alle autorità israeliane di non mettere la Germania in una situazione così difficile e (...) avvertirà le controparti che se messa alle strette, la Germania sosterrà il diritto internazionale". Dopo la visita e i vari incontri previsti con i rappresentanti israeliani, Maas dovrebbe discutere l’esito dei colloqui con altri ministri degli Esteri dell'Ue. (Nys)