Business news: Cina, indice prestazioni settore logistico in leggero aumento a maggio

- Il settore logistico della Cina ha continuato a migliorare a maggio, grazie alla ripresa regolare delle attività commerciali e ai risultati positivi nel contenimento della pandemia di coronavirus. L'Indice delle prestazioni logistiche, compilato dalla Federazione cinese di logistica e acquisti (Cflp), ha registrato il 54,8 per cento, in aumento di 0,1 punti percentuali su base mensile. "La ripresa può essere attribuita al funzionamento attivo delle catene di approvvigionamento e alla domanda di mercato gradualmente positiva", ha spiegato He Hui, direttore della Cflp, all'emittente televisiva "Cgtn". Il prezzo del servizio logistico e l'indice di efficienza aziendale si sono stabilizzati a un livello basso, segno che le società di logistica stanno gradualmente operando su una traiettoria positiva, ha affermato He. Anche il nuovo indice degli ordini è rimbalzato e la domanda è aumentata costantemente. A maggio, il nuovo indice ordini è stato del 54,2 per cento, in aumento di 0,2 punti percentuali rispetto al mese precedente, gettando le basi per una tendenza al rialzo nel futuro. (Cip)