Business news: Cina, ripresi 115 progetti di costruzioni ferroviarie a livello nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha accelerato la ripresa delle principali costruzioni ferroviarie con un totale di 115 progetti in costruzione a livello nazionale che hanno ripreso completamente i lavori. Lo ha reso noto la compagnia di trasporto ferroviario cinese, China State Railway. Ad aprile, gli investimenti in immobilizzazioni (Fai) in progetti ferroviari nazionali sono ammontati a 67,8 miliardi di yuan (circa 9,5 miliardi di dollari), aumentando del 10,9 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e quasi raddoppiando da marzo. Secondo quanto riferisce la stampa cinese, si stima che il Fai raggiunga i 229,8 miliardi di yuan (32,3 miliardi di dollari) nel secondo trimestre del 2020, con un aumento del 4,1 per cento su base annua. Gli esperti si aspettavano che l'investimento totale nei progetti raggiungesse 800 miliardi di yuan (112,4 miliardi di dollari) quest'anno. (Cip)