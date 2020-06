Business news: Tunisia, Banca centrale annuncia nuova forma di finanziamento per imprese e professionisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale della Tunisia ha annunciato una nuova forma di finanziamento eccezionale a beneficio di imprese e professionisti. Secondo quanto riferito dall’Istituto di credito centrale in un comunicato stampa, le banche sono autorizzate a concedere alle imprese e ai professionisti nuovi finanziamenti eccezionali che coprono esclusivamente le esigenze giustificate alla pandemia di coronavirus e al suo impatto sull’economia. L'obiettivo di questa decisione è di consentire al settore bancario di sostenere le imprese e coprire le loro esigenze eccezionali, garantendo la sostenibilità del tessuto economico e preservare la stabilità finanziaria, ha sottolineato la Banca centrale nella nota. L'importo del finanziamento eccezionale e la durata del rimborso saranno stabiliti caso per caso in base alle esigenze del cliente e all'evoluzione della situazione del settore. Secondo queste regole, l'importo del finanziamento non deve superare il massimale del 25 per cento del fatturato, escluse le imposte effettuate nel 2019 o l'equivalente del libro paga per 6 mesi per le società che iniziano le attività dopo gennaio 2019. La durata il rimborso non deve superare i 7 anni inclusi i due anni di grazia. I finanziamenti eccezionali concessi nel periodo dal primo marzo 2020 al 31 dicembre 2020 e concessi ai clienti classificati in una classifica da 0 a 3 a fine dicembre 2019, saranno accettati come garanzia per le operazioni di rifinanziamento bancario applicando uno sconto progressivo secondo la classificazione. (Tut)