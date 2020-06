Business news: Marocco, riduzione dell'1,9 per cento del deficit commerciale alla fine di aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disavanzo commerciale del Marocco si è ridotto dell'1,9 per cento a quasi 66,25 miliardi di dirham (6 miliardi di euro) nei primi quattro mesi dell'anno in corso, secondo l'Ufficio Exchange di Rabat. Questa riduzione è spiegata dalle rispettive riduzioni delle importazioni e delle esportazioni di beni rispettivamente del 12,6 per cento e del 19,7 per cento a causa dell'impatto della crisi sanitaria legata alla pandemia di coronavirus, ha affermato l'Ufficio Exchange nel suo recente bollettino sugli indicatori del commercio estero, aggiungendo che il tasso di copertura ha perso 4,8 punti al 55,2 per cento. (Mar)