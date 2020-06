Business News: Senegal, governo allenta coprifuoco e restrizioni dopo le proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Senegal ha deciso di allentare il coprifuoco e le restrizioni ai movimenti imposti ormai da quasi tre mesi nel paese come misura per limitare la diffusione del coronavirus. Lo ha annunciato ai media locali il ministro dell'Interno, Aly Ngouille Ndiaye, precisando che il coprifuoco resterà in vigore ma dalle 23h alle 5 del mattino, invece che dalle 21 serali. Le autorità di Dakar hanno inoltre deciso di revocare le restrizioni sui movimenti ed il divieto di spostarsi da una città all'altra. L'uso della maschera rimane obbligatorio. Forti proteste sono scoppiate nella capitale senegalese Dakar ed in altre città del paese contro il blocco prolungato delle attività imposto dal governo come misura di contenimento del contagio da coronavirus. La polizia ha arrestato oltre cento persone. (Res)