Business News: Cao (Saipem), Mozambique Lng è un progetto strategico per la società

- Il progetto Mozambique Lng è strategico per Saipem, perché ci permette di essere presenti in un paese che sta emergendo nello scacchiere energetico internazionale e si sta ritagliando un ruolo da protagonista nella transizione energetica in atto. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Saipem, Stefano Cao, nel suo intervento al secondo appuntamento del ciclo di eventi Saipem Open Talks dal titolo “Mozambico: tra transizione energetica e nuovi equilibri geopolitici”. “Entro pochi anni, infatti, il Mozambico, destinato a diventare il secondo fornitore di gas naturale al mondo dopo il Qatar, diventerà un nuovo hub energetico con un posizionamento strategico nelle nuove rotte commerciali fra Est e Ovest”, ha spiegato l’Ad, sottolineando che per Saipem, player globale presente in Africa da oltre cinquant'anni, il Mozambico “rappresenta una nuova sfida: la nostra presenza, in linea con la nostra strategia di creazione di valore nei territori in cui operiamo, punterà ad accompagnare il paese verso un percorso di sviluppo economico e infrastrutturale e di crescita sostenibile”. Il Mozambico, ha aggiunto, avrà nella nostra azienda “un partner determinante anche nell’assumere quel ruolo nella transizione energetica di cui parlavo prima: Saipem, infatti, grazie a tecnologie innovative, asset distintivi, capacità di early engagement e solution providing è già protagonista della transizione energetica con un’indiscussa leadership lungo tutta la catena del valore del gas e con un peso crescente in progetti nell’ambito delle energie rinnovabili”. (Ems)