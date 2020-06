Business news: Cina, ricavi settore internet in aumento del 4,9 per cento nei primi quattro mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ricavi delle principali società cinesi nel settore Internet e dei servizi correlati sono aumentati del 4,9 per cento nel periodo gennaio-aprile a 344,6 miliardi di yuan (48,3 miliardi di dollari), invertendo il declino rispetto al periodo gennaio-marzo. Lo hanno reso noto i dati del ministero dell'Industria e della tecnologia dell'informazione. La crescita nei primi quattro mesi è di 3,4 punti percentuali in più rispetto al periodo gennaio-marzo, ma è comunque inferiore di 15,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, poiché la ripresa nel settore è stata colpita dalla pandemia di coronavirus. L'industria di Internet ha realizzato un utile operativo di 32,7 miliardi di yuan (circa 4,6 miliardi di dollari), con un incremento del 4,8 per cento su base annua. Anche la crescita degli investimenti in Ricerca e Sviluppo è rimbalzata. Le spese totali di ricerca e sviluppo nel periodo sono aumentate del 5,3 per cento a 17,3 miliardi di yuan (2,4 miliardi di dollari), 5,3 punti percentuali in più rispetto al periodo gennaio-marzo. Inoltre, i ricavi delle società produttrici di software sono ammontati a 2.080 miliardi di yuan (circa 293 miliardi di dollari) da gennaio ad aprile, in calo dello 0,1 per cento su base annua, secondo i dati ufficiali. Gli utili delle società produttrici di software si sono attestati a 239,8 miliardi di yuan (33,6 miliardi di dollari) in calo del 2,3 per cento su base annua, rispetto a una diminuzione del 13,1 per cento nel primo trimestre. Trascinate dalla pandemia all'estero, le esportazioni di software sono rimaste lente durante il periodo gennaio-aprile, in calo del 13,5 per cento su base annua. (Cip)