Business news: Tunisia, Banca centrale mantiene invariato il tasso di interesse

- Il Consiglio di amministrazione della Banca centrale tunisina ha deciso di mantenere invariato il tasso di interesse di riferimento. L’istituto finanziario prevede che il prossimo periodo vedrà un leggero miglioramento dell'attività economica, in relazione con la graduale ripresa dell'attività in numerosi settori. Le ripercussioni internazionali della diffusione della pandemia di Covid-19 sull'economia tunisina, nonché la serrata generale iniziata il 22 marzo 2020 a livello nazionale, hanno pesato su alcuni settori dell'esportazione, in particolare le industrie meccaniche ed elettriche, tutta la filiera del settore tessile, dell'abbigliamento, della pelle e delle scarpe, nonché ovviamente sull’industria del turismo e dei trasporti. Per quanto riguarda la domanda interna, la Banca centrale ha osservato delle ripercussioni negative sul clima per gli investimenti e i consumi. L’istituto centrale ha rilevato un aumento del tasso di inflazione che ha raggiunto il 6,3 per cento su base annua nell'aprile 2020, rispetto al 6,2 per cento a marzo: un fenomeno legato all’andamento dei prezzi dei generi alimentari in un contesto caratterizzato da una forte domanda e dall'interruzione dei canali di distribuzione registrati durante la serrata, oltre al classico andamento durante il mese sacro del Ramadan. (Tut)