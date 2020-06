Business news: Egitto, ministero del Turismo consente a hotel autorizzati tasso di occupazione del 50 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero del Turismo egiziano ha permesso agli hotel autorizzati di avere un tasso di occupazione del 50 per cento. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero del Turismo. Durante la scorsa settimana, 77 hotel in cinque governatorati dell'Egitto hanno ricevuto il certificato di "sicurezza igienica" per l’operatività nelle località del Sud Sinai, Mar Rosso, Alessandria, Suez e Gran Cairo. A partire dal 15 maggio, è stata avviata la prima fase dell'operazione sperimentale, che consentiva un massimo del 25 per cento della capacità totale dell'hotel (incluso l'uso diurno). Tra i requisiti operativi richiesti vi è la richiesta di controllo in conformità con le linee guida di salute e sicurezza diffuse dall'Associazione alberghiera egiziana. Quando l'hotel supera il processo di revisione e ispezione, viene concesso un certificato di salute e sicurezza che viene rinnovato ogni anno. Inoltre, è necessario creare un marchio per la certificazione di salute e sicurezza. Il processo di revisione e ispezione viene condotto entro 10 giorni dalla data di presentazione della domanda. Ogni hotel deve avere una clinica e un medico in loco che lavorano in continuo coordinamento con il ministero della Salute e della popolazione. (Res)