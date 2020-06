Business News: ministri di Etiopia e Sudan a colloquio su ripresa negoziati progetto diga Gerd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Acqua, dell'irrigazione e dell'Energia etiope, Selesh Bekele, ha tenuto un incontro in videoconferenza con il suo omologo sudanese, Yassir Abbas Mohammed, finalizzato a promuovere la ripresa dei negoziati sul progetto della Grande diga rinascimentale etiope (Gerd), che coinvolgono i governi di Etiopia, Sudan ed Egitto. I due ministri, insieme alla rispettiva delegazione, hanno scambiato opinioni sugli aspetti procedurali della ripresa dei negoziati trilaterali e sulle principali preoccupazioni di ogni paese. Le due parti hanno inoltre convenuto di tenere quanto prima riunioni bilaterali che conducano all'avvio di nuovi negoziati con tutte le parti coinvolte. A marzo è riemerso lo scontro tra l'Egitto e l'Etiopia in merito al riempimento e al funzionamento della diga Gerd, in particolare dopo che nell’ultimo round di colloqui a Washington, nel gennaio scorso, le parti non erano riuscite a raggiungere un accordo finale. L’incontro era stato peraltro disertato dalla delegazione etiope e solo l'Egitto aveva firmato il documento finale. (Res)