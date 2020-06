Business News: ministro Mozambico Tonela, gas naturale può contribuire a trasformare economia nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contributo dell’industria del gas naturale all’economia del Mozambico è fondamentale, tenuto conto anche dei numeri importanti relativi ai finanziamenti previsti per la zona del bacino di Rovuma, dove si sta lavorando affinché il paese possa arrivare a svolgere un ruolo importante come produttore di gas. Lo ha dichiarato il ministro delle Risorse minerarie del paese africano, Ernesto Max Tonela, durante il secondo appuntamento del ciclo di eventi Saipem Open Talks dal titolo “Mozambico: tra transizione energetica e nuovi equilibri geopolitici”. Sottolineando il contributo dei progetti di liquefazione del gas “all’incremento dell’offerta di fonti energetiche alternative con minore impatto ambientale”, il ministro ha spiegato come le autorità nazionali si stiano rapportando con realtà provenienti da una vasta pluralità di paesi nello sviluppo dei progetti, ribadendo anche la partecipazione di attori e imprese locali. “Il gas naturale per noi non è solo una fonte di export, ma qualcosa che può contribuire alla trasformazione strutturale della nostra economia, e la collaborazione con il governo e le imprese italiane è determinante per la promozione di questi obiettivi”, ha detto. (Ems)