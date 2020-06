Business News: Nigeria, dal 21 giugno riaperti cinque aeroporti per voli domestici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità per l'aviazione civile della Nigeria (Ncaa) ha disposto la riapertura di cinque aeroporti nazionali per riavviare i voli domestici il 21 giugno, dopo il blocco dei movimenti imposto nel quadro della pandemia di coronavirus. In una nota, il direttore della Ncaa, Musa Nuhu ha annunciato che gli aeroporti che apriranno per le operazioni di volo sono gli aeroporti internazionali di l'aeroporto internazionale di Lagos (Murtala Mohammed), Abuja (Nnamdi Azikiwe), Kano (Port-Harcourt Mallam Aminu Kano) e Omagwa, oltre all'aeroporto Sam Mbakwe di Owerri. Lunedì, la Task force presidenziale per la Covid-19 ha annunciato la ripresa delle operazioni di volo a partire dal 21 giugno. (Res)