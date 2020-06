Business news: segretario finanziario Hong Kong, legge sicurezza non cambierà status di piazza finanziaria internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong non influenzerà il libero flusso di capitali in entrata e in uscita dall'ex colonia britannica e il suo status di centro finanziario internazionale. Lo ha scritto nel suo blog il segretario finanziario del governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, Paul Chan. Sebbene le sanzioni minacciate dagli Stati Uniti abbiano causato una piccola perturbazione del mercato, l'impatto effettivo è per il momento limitato, ha spiegato il segretario. Hong Kong non adotta il controllo dei cambi e garantisce la convertibilità del dollaro di Hong Kong e dei flussi liberi di capitali; la politica, uno dei fattori determinanti dello status di centro finanziario di Hong Kong, è sancita dalla Legge fondamentale. Il sistema di cambi collegati di Hong Kong è sostenuto dai suoi oltre 440 miliardi di dollari di abbondanti riserve valutarie e sostenuto dalla nazione, ha scritto ancora Chan, sottolineando che il sistema ha resistito alla prova del tempo. In risposta alla minaccia da parte Usa di sanzioni contro Hong Kong, Chan ha osservato che la mossa degli Stati Uniti avrà un impatto limitato sulle importazioni e sulle esportazioni di merci della regione. Gli Usa hanno accumulato quasi 300 miliardi di dollari di surplus dal commercio con Hong Kong negli ultimi dieci anni: qualsiasi restrizione danneggerà gli interessi delle società statunitensi. Secondo il segretario, la legge sulla sicurezza nazionale ha lo scopo di riportare la pace a Hong Kong e ripristinare un ambiente commerciale sicuro e stabile e le aziende non hanno bisogno di preoccuparsi. "Lo status di centro finanziario internazionale non è un dono di altri paesi, ma un risultato ottenuto dalla sua laboriosa operosità e dal forte sostegno della Cina continentale. In quanto seconda economia maggiore al mondo, la Cina, con l'approfondimento della riforma e l'apertura e la domanda di servizi finanziari creata nel processo, fornirà un solido supporto a Hong Kong per rimanere come centro finanziario globale e continuare a progredire tra le incertezze esterne", ha scritto Chan. (Cip)