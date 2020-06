Business news: Kazakhstan, fondo sovrano pronto a cedere una quota del 4,55 per cento di Kazatomprom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondo sovrano kazakho Samruk-Kazyna intende vendere una quota del 4,55 per cento di Kazatomprom, la più importante compagnia di estrazione di uranio al mondo. Secondo quanto riferito da Citigroup, è una multinazionale statunitense di banche di investimento e società di servizi finanziari con sede a New York, il costo dell’operazione sarebbe di circa 150 milioni di dollari. Si tratta della terza operazione di vendita di Samruk-Kazyna dopo la quotazione iniziale avvenuta nel 2018 e un secondo posizionamento avvenuto lo scorso anno. In seguito alla transazione, Samruk-Kazyna deterrà una partecipazione del 76,7 per cento in Kazatomprom. (Res)