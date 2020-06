Business news: Hong Kong-Indonesia, accordo di libero scambio entrerà in vigore il 4 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La parte relativa all'Indonesia dell'accordo di libero scambio (Als) e dell'accordo di investimento (Ia) tra Hong Kong e l'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) entrerà in vigore il 4 luglio. Lo ha annunciato il governo della Regione amministrativa speciale cinese. Per quanto riguarda gli scambi di merci nell'ambito dell'Als, l'Indonesia ridurrà ed eliminerà progressivamente i dazi doganali sulle merci provenienti da Hong Kong. Gli impegni tariffari assunti dall'Indonesia riguardano diversi tipi di merci tra cui gioielli, articoli e accessori di abbigliamento, orologi e giocattoli. Per quanto riguarda i servizi, i fornitori di Hong Kong godranno di migliori opportunità commerciali e certezza del diritto nell'accesso al mercato per diversi segmenti. Questi includono punti di forza tradizionali di Hong Kong o a grande potenziale di sviluppo, come i servizi alle imprese, in particolare per l'edilizia, l'ingegneria e il turismo. In base all'Ia, l'Indonesia fornirà alle imprese di Hong Kong che investono nel paese un trattamento equo negli investimenti in ambito di protezione e sicurezza nonché garanzie sui rendimenti. Secondo quanto previsto, in caso di esproprio o perdita di investimenti a causa di conflitti armati o eventi simili, l'Indonesia fornirà anche un risarcimento alle imprese di Hong Kong che investono sul suo territorio. Con l'entrata in vigore della parte relativa all'Indonesia, saranno in totale otto gli stati membri dell'Asean per i quali sono entrati in vigore sia l'Als che l'Ia. Il portavoce ha inoltre detto che le date di entrata in vigore per i restanti due membri dell'Asean, il Brunei e la Cambogia, saranno annunciate non appena saranno confermate. (Cip)