Business news: ministero Esteri Pechino, escludere aziende cinesi da borse Usa danneggerà gli Stati Uniti

- Forzare le aziende cinesi a ritirarsi dalle borse degli Stati Uniti danneggerebbe gravemente gli interessi di Washington. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Geng Shuang, dopo che il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha messo in guardia gli investitori statunitensi dalle pratiche contabili e di rendicontazione "fraudolente" delle aziende cinesi quotate negli Stati Uniti, e ha affermato che la recente stretta regolamentare introdotta dall'indice azionario composito Nasdaq dovrebbe servire da modello per le piazze d'affari di tutto il mondo. "L'amministrazione del presidente Trump si impegna a garantire che tutte le attività e gli investitori statunitensi possano operare su un piano paritario con il resto del mondo", recita una nota firmata da Pompeo e pubblicata dal dipartimento di Stato Usa. "Plaudo al Nasdaq per aver introdotto l'obbligo per le società contabili di garantire che tutte le aziende quotate rispondano agli standard internazionali di rendicontazione e vigilanza", prosegue la nota. Pompeo ha aggiunto che "l'annuncio del Nasdaq è particolarmente importante, dato l'uso delle aziende con sede in Cina a ricorrere a pratiche contabili fraudolente". (Cip)