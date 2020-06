Business news: Kuwait, compagnia aerea di bandiera taglia un quarto dei posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Kuwait Airways ha annunciato il taglio di un quarto dei propri posti di lavoro, corrispondenti a 1.500 dipendenti su un totale di 6.000. Lo riferisce il quotidiano saudita "Arab News". Tutti i licenziati non hanno cittadinanza kuwaitiana o di un paese del Consiglio di cooperazione del Golfo, né sono sposati a un cittadino kuwaitiano. A inizio maggio, il presidente di Emirates, Tim Clark, e l'amministratore delegato di Etihad, Tony Douglas, si sono detti convinti che l'85 per cento delle compagnie aeree al mondo sono a rischio di insolvenza e che senza sostegno statale ciò potrebbe tradursi in bancarotta entro fine anno. I due si sono anche detti convinti che il 2023 è l'orizzonte prima del quale non si può sperare in una ripresa della domanda di trasporto aereo passeggeri paragonabile ai livelli pre-pandemia. (Res)