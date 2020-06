Business news: Turchia, crollo delle esportazioni pari al 41,4 per cento nel mese di aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni turche nel mese di aprile sono drasticamente diminuite, per un calo del 41,4 per cento su base annua. Lo ha reso noto l'istituto nazionale di statistica turco Turkstat, citato dall'agenzia stampa governativa "Anadolu". In aprile le esportazioni turche sono ammontate a un valore di 8,99 miliardi di dollari. Anche le importazioni sono diminuite, per un calo del 25 per cento su base annua raggiungendo i 13,55 miliardi di dollari. Il deficit commerciale con l'estero è stato di 4,56 miliardi di dollari in aprile, aumentato del 67 per cento rispetto allo stesso mese del 2019. L'anno scorso la Turchia ha totalizzato esportazioni per 167,92 miliardi di dollari e importazioni per 171,53 miliardi. (Tua)