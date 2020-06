Business news: Arabia Saudita, Banca centrale trasferisce 40 miliardi di dollari al fondo Pif

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita ha trasferito un totale di 150 miliardi di riyal (40 miliardi di dollari) dalle riserve in valuta estera per finanziare gli investimenti del fondo sovrano Pif nei mesi di marzo e di aprile. Lo ha detto il ministro delle Finanze del Regno, Mohammed al Jadaan, spiegando all’agenzia di stampa statale “Spa” che i trasferimenti al Public Investment Fund sono stati effettuati "eccezionalmente" per ridurre gli effetti negativi della pandemia di Covid-19. Il ministro ha dichiarato che la decisione è stata presa dopo uno "studio completo e prendendo in considerazione il livello sufficiente delle riserve in valuta estera". Al Jadaan ha anche sottolineato il "ruolo vitale" che il Pif svolge nella "diversificazione e nel rafforzamento della crescita economica" del Paese. "Massimizzare i rendimenti delle attività del Regno si rifletterà positivamente sulla performance economica, sulle finanze pubbliche e limiterà gli effetti negativi della pandemia di coronavirus", ha affermato il ministro. Le riserve in valuta della Banca centrale dell'Arabia Saudita sono diminuite a marzo di quasi 27 miliardi di dollari mese su mese, la diminuzione più repentina degli ultimi 20 anni, arrivando a quota 464,5 miliardi di dollari. (Res)