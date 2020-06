Business news: Tunisia, produzione petrolifera al di sotto delle previsioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione media giornaliera di prodotti petroliferi in Tunisia è stata pari a 49,2 mila barili, circa 7.200 tonnellate di petrolio equivalenti (tep), nella settimana dal 18 al 24 maggio. Lo ha reso noto il ministero dell’Energia del paese nordafricano. Il dato è in calo rispetto alla previsione media giornaliera di circa 8.900 tep. In particolare, la produzione petrolifera è stata pari a 3.680 tep, in leggero aumento rispetto alla media dello scorso anno ma in calo rispetto alle previsioni di 3.900 tep. La produzione di gas naturale si è invece attestata a 3.200 tonnellate di petrolio equivalenti, a fronte di una stima di 4.690 tep. (Tut)