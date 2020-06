Business news: la Cina si oppone a restrizione visti a studenti e ricercatori cinesi negli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La restrizione sui visti da parte degli Stati Uniti ha gravemente compromesso i legittimi diritti e interessi di studenti e ricercatori cinesi. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, in risposta alle affermazioni del segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, secondo cui Washington non tollererà i tentativi della Cina di acquisire illegalmente tecnologia e proprietà intellettuale nelle istituzioni accademiche statunitensi e nellestrutture di ricerca per perseguire i propri scopi militari. Zhao ha affermato che l'ultima azione della parte statunitense, nel nome di un concetto abusato di "sicurezza nazionale", è in contrasto con gli scambi tra persone, in particolare tra i giovani, in quanto studenti e ricercatori cinesi hanno creato un legame importante e hanno fatto da ponte per l'amicizia e gli scambi scientifici ed educativi tra il popolo cinese e quello statunitense. "Il signor Pompeo è abituato a dire bugie come scuse per le sue malefatte, e tale affermazione su questo tema non fa eccezione. Fare un passo indietro provocherà solo danni", ha sottolineato il portavoce cinese. (Cip)