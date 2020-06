Business news: banca Hsbc sostiene la Cina nell'introduzione della legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca Hsbc ha reso noto il suo sostegno alla legge sulla sicurezza nazionale che la Cina intende introdurre a Hong Kong. L'account della banca sul social media WeChat ha pubblicato una foto dell'amministratore delegato per la regione Asia-Pacifico Peter Wong mentre firma una petizione in favore della legge. La foto è accompagnata da un commento con il quale la banca dichiara il proprio rispetto e sostegno per la legge. Con questa mossa il colosso bancario asiatico-britannico abbandona la posizione di neutralità politica che ha mantenuto per anni. In un'intervista con l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua", Wong ha dichiarato che il suo sostegno per la decisione della Cina è legato alla speranza che la legge possa portare stabilità e prosperità per Hong Kong nel lungo termine. (Cip)