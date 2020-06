Business news: dipartimento dei Trasporti Usa conferma stop a compagnie aeree cinesi dal 16 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti vieteranno tutti i voli di compagnie aeree cinesi da o verso gli Usa a partire dal prossimo 16 giugno. Lo ha confermato il dipartimento dei Trasporti, che accusa il governo di Pechino di aver impedito alle linee aeree statunitensi di ripristinare le rotte tra i due paesi dopo l'interruzione causata dalla pandemia di coronavirus. Al centro della disputa, in particolare, vi è la decisione del 26 marzo scorso della Cina di limitare gli operatori stranieri a una tratta a settimana sulla base dei piani di volo presentati dalle compagnie all'inizio del mese. Le linee aeree Usa, tuttavia, avevano già interrotto a febbraio i voli da e verso la Cina per il timore che potessero favorire il diffondersi della pandemia di coronavirus. In questo modo, di fatto, il governo cinese ha chiuso i collegamenti aerei tra i due paesi da parte delle compagnie Usa, permettendo invece alle proprie aziende di continuare a operare voli verso le destinazioni statunitensi. Delta Air Lines e United Airlines avevano fatto sapere in precedenza di essere pronte a riprendere le tratte verso la Cina, facendo appello all'Autorità dell'aviazione civile di Pechino ma senza mai ricevere risposta. Anche lo stesso dipartimento dei Trasporti di Washington aveva contattato le autorità cinesi il 14 maggio scorso, accusando la Repubblica popolare di violare l'accordo bilaterale del 1980 che regola i voli tra i due paesi. Si tratta dell'ultimo di una lunga serie di incidenti tra i due paesi, le cui relazioni sono degenerate negli scorsi mesi al punto da aprire lo scenario di una nuova Guerra fredda. Nel contesto di rapporti già logorati dagli squilibri commerciali, gli Stati Uniti hanno accusato ripetutamente la Cina di aver nascosto informazioni cruciali sull'origine del coronavirus e hanno contestato duramente la nuova legge sulla sicurezza a Hong Kong approvata dall'Assemblea nazionale del popolo. A metà maggio l'amministrazione Trump ha anche imposto una serie di dure restrizioni nei confronti del gigante tecnologico cinese Huawei e ha impedito a un fondo pensionistico federale di investire in Cina. (Nys)