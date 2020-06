Business news: Cina, indice consegne espresse in aumento del 73,5 per cento a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore dei corrieri espressi della Cina ha registrato un forte slancio a maggio: l'indice di sviluppo delle consegne espresse è arrivato a 344,2 il mese scorso, aumentando del 73,5 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Lo ha reso noto l'Ufficio postale statale nel suo ultimo rapporto. Il settore ha visto un'espansione più rapida a maggio, di pari passo con la ripresa su larga scala degli affari dopo la pandemia di coronavirus. Secondo il rapporto, il mese scorso è stato consegnato un totale di 7,3 miliardi di pacchi, in crescita del 39,6 per cento su base annua. Il sottoindice per la qualità del servizio è salito del 142,1 per cento su base annua a 622,4. (Cip)