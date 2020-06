Business news: Malesia, a rischio il 25 per cento della produzione annuale di olio di palma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia di coronavirus potrebbe costare agli agricoltori della Malesia il 25 per cento della produzione annuale di olio di palma, una perdita quantificabile in circa 2,8 miliardi di dollari. È l’allarme lanciato dai produttori locali, fortemente preoccupati dall’assenza di manodopera. L’industria dell’olio di palma in Malesia conta infatti in particolare sul lavoro di immigrati dall’Indonesia, dal Bangladesh e dall’India, il cui arrivo è stato tuttavia bloccato dai divieti di viaggio imposti dai governi del sud-est asiatico per contenere la pandemia. “In passato quando la gente partiva veniva rimpiazzata da nuovi migranti in arrivo. Ora gli arrivi sono azzerati e le partenze continuano a salire”, ha osservato Nageeb Wahaab, direttore esecutivo dell’Associazione malesiana dell’olio di palma. Secondo le stime di Rabobank, circa il 70 per cento dei lavoratori del settore arriva dall’estero. Gli analisti prevedevano già prima dell’emergenza coronavirus una contrazione della produzione a causa del clima secco dell’ultimo anno, ma ora stanno rivedendo fortemente al ribasso le previsioni. A livello globale, la Malesia produce circa il 26 per cento dell’olio da cucina più utilizzato al mondo. (Res)