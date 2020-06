Business news: Cina, aziende quotate negli Usa potrebbero trasferirsi a Hong Kong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molte aziende cinesi quotate negli Stati Uniti saranno probabilmente quotate alla Borsa di Hong Kong quest'anno, in parte a causa della pressione politica degli Stati Uniti a seguito della nuova legge sulla sicurezza nazionale dell'ex colonia britannica. Lo ha affermato Charles Li, amministratore delegato della Borsa di Hong Kong. "Questo sarà un grande anno per le Ipo - offerte al pubblico dei titoli di una società che intende quotarsi per la prima volta su un mercato regolamentato - incluse sia grandi Ipo dalla Cina continentale ma anche grandi ritorni dagli Stati Uniti", ha affermato Li durante una conferenza di settore tenuta dalla banca di investimento Usa Piper Sandler. Alcune società cinesi quotate negli Stati Uniti sono sotto pressione a causa della mancanza di trasparenza contabile, che di recente ha portato l'indice Nasdaq a introdurre restrizioni che renderanno più difficile il debutto in borsa di alcune società cinesi. "Alcune di queste compagnie non sarebbero ancora qualificate per la quotazione a Hong Kong e in realtà non le vogliamo. Ma tutte le grandi aziende che stanno tornando sono già qualificate", ha aggiunto Li, ponendo l'accento sulle aziende tecnologiche. "Oggi l'atmosfera negli Stati Uniti sta diventando meno amichevole e ovviamente abbiamo sostanzialmente cambiato molti aspetti del nostro regime di quotazione e stiamo diventando più accomodanti", ha detto Charles Li. (Cip)