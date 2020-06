Business news: Consiglio esportazioni soia Usa, Cina prosegue acquisti dagli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina non ha bloccato gli acquisti di semi di soia dagli Stati Uniti come ipotizzato da media internazionali. Lo ha assicurato al quotidiano cinese "Global Times" Jim Sutter, amministratore delegato del Consiglio delle esportazioni di soia degli Stati Uniti (Ussec). "Non abbiamo alcuna conferma che il governo cinese abbia chiesto agli importatori nazionali di interrompere gli acquisti e, in effetti, questa settimana ne sono stati annunciati di nuovi. Guardando alla stagione di raccolta e spedizione in autunno, siamo ottimisti sul fatto che la Cina rispetterà l'accordo commerciale di 'Fase uno' aumentando sostanzialmente le importazioni di prodotti agricoli statunitensi, compresi i semi di soia", ha affermato Sutter. Il dirigente si dice ottimista sul fatto che la Cina tornerà ad essere un importante acquirente di semi di soia statunitensi nel 2020, con un volume totale in significativo aumento rispetto agli ultimi anni. "Abbiamo grandi speranze per l'accordo commerciale di 'Fase uno' e per il recupero dell'accesso aperto al più grande mercato al mondo per i semi di soia. Da quanto abbiamo sentito, i negoziatori statunitensi e cinesi continueranno a lavorare per impedire il rispetto di questo storico accordo a beneficio degli agricoltori di soia e dell'agricoltura statunitense", ha aggiunto. (Cip)